Die Bundesregierung hat nach den jüngsten nordkoreanischen Raketentests die Umsetzung bestehender Sanktionen gefordert.

Man müsse dem Regime in Pjöngjang deutlich machen, dass dieses unverantwortliche Spiel mit dem Feuer das Land nur tiefer in die Isolation führe, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Nordkorea hatte heute früh

mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Zuvor hatte das jährliche Frühjahrsmanöver von USA und Südkorea begonnen.