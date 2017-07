Nach dem erneuten Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete verstärken die USA ihren diplomatischen Druck auf China.

Der letzte verbliebene Verbündete des kommunistischen Landes müsse sich entscheiden, ob er bereit sei, endlich härtere Sanktionen mitzutragen, sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Haley in New York. Die Zeit des Redens sei vorbei. Haley lehnte eine Sondersitzung des Sichereitsrats ab. Dies ergebe keinen Sinn, wenn das Gremium keine Ergebnisse erziele.



US-Präsident Trump und Japans Ministerpräsident Abe verständigten sich in einem Telefonat auf die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Trump hatte gestern zwei Kampfflugzeuge über die koreanische Halbinsel fliegen lassen, die von Kampfjets aus Japan und Südkorea begleitet wurden. - Nordkorea hatte am Freitag eine Rakete testen lassen, die Experten zufolge auch Städte an der US-Westküste erreichen könnte.