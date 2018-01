Nach dem Orkan "Friederike" hat die Deutsche Bahn zusätzliche Investitionen in Höhe von 25 Millionen Euro für die Sturmsicherheit entlang der Trassen angekündigt.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, mit dem Geld sollten unter anderem die Forstarbeiten an den Schienen ausgeweitet werden. Zudem wolle man 150 neue Mitarbeiter für das "Vegetationsmanagement" der Bahn einstellen.



Wegen Sturmschäden an den Strecken hatte die Bahn am vergangenen Donnerstag den Betrieb bundesweit eingestellt. Der Fahrgastverband Pro Bahn verlangte deswegen niedrigere Gewächse neben den Zugstrecken.

