Der Orkan "Friederike" hat nach Schätzungen der Versicherer Schäden von rund einer halben Milliarde Euro verursacht.

Genaue Zahlen will der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in den kommenden Tagen nennen. Die Deutsche Bahn meldet mehr als 200 beschädigte Streckenabschnitte. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Züge am Wochenende wieder weitgehend nach Plan fahren werden. Bei dem Orkan waren in Deutschland mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.