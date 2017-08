Nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit durch den Parteiwechsel einer Abgeordneten wird es in Niedersachsen wohl zu einer vorgezogenen Neuwahl des Landtags kommen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will seine Partei auffordern, die Selbstauflösung des Parlaments zu beantragen. Die CDU signalisiert ihre Zustimmung.

Weil sagte vor Journalisten in Hannover, über den Antrag könne in der nächsten Landtagssitzung am 16. August beraten werden. Laut der Verfassung habe das Parlament dann zwischen elf und 31 Tagen Zeit für eine Entscheidung. Danach blieben zwei Monate Zeit für eine Neuwahl, erläuterte Weil. Einen Rücktritt lehnte der Ministerpräsident ab. Er betonte: "Ich stelle mich jederzeit gerne dem Wählerwillen. Aber ich werde einer Intrige nicht weichen." Regulärer Wahltermin wäre der 14. Januar 2018.

CDU-Fraktionschef Björn Thümler sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn Weil zurücktreten würde, ginge es schneller. Die CDU stehe aber auch für eine Selbstauflösung des Parlaments zur Verfügung. Allerdings könne der Landtag frühestens am 28. August aufgelöst werden. Eine Neuwahl am Tag der Bundestagswahl im September wäre dann wegen verschiedener Fristen nicht mehr möglich.

Grünen-Abgeordnete wechselt zur CDU

Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten hatte angekündigt, dass sie ihre Partei verlassen und der CDU beitreten werde. SPD und Grüne, die seit 2013 regieren, haben im Landesparlament bisher eine Mehrheit von einer Stimme. Nach dem Parteiwechsel der Grünen-Politikerin kämen CDU und FDP zusammen auf 69 der 137 Sitze, SPD und Grüne hätten nur noch 68 Mandate.

Die Spitze der Landesgrünen forderte die Abgeordnete Twesten auf, ihr Mandat niederzulegen. Twesten selbst begründete ihre Entscheidung zu einem Partei- und Fraktionswechsel mit einem "längeren Entfremdungsprozess", bei dem die Vorgänge rund um die Kandidatenaufstellung für die Landtagswahl in ihrem Wahlkreis Rotenburg (Wümme) den Ausschlag gegeben hätten. Von der Wahlversammlung des dortigen Grünen-Kreisverbands war Twesten nicht erneut nominiert worden.