Nach Polizeirazzia Ermittlungen gegen Rechtsextremisten

Während einer Hausdurchsuchung in Berlin besteigt ein Mann ein Polizeiauto. (dpa/Paul Zinken)

Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen eine Gruppe mutmaßlicher Rechtsextremisten, die bewaffnete Anschläge in Deutschland geplant haben sollen.

Als Hauptbeschuldigter wurde ein 62-jähriger Mann aus Schwetzingen in Baden-Württemberg festgenommen, der den sogenannten "Reichsbürgern" nahe steht. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe weiter mitteilte, stehen insgesamt sieben Personen unter dem Verdacht der Bildung einer rechtsextremistischen Vereinigung. Anschlagsziele seien Flüchtlinge, Juden und Polizisten gewesen. Heute früh waren in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht worden. Die Ermittler fanden Schusswaffen, Sprengstoff und Munition. Das Bundesinnenministerium warnte erneut vor der rechtsgerichteten "Reichsbürger"-Gruppierung.