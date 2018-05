Der harte Kurs der USA gegenüber dem Iran stößt in Deutschland auf Kritik.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, sagte im ZDF, der Politikstil von US-Präsident Trump sei ungeeignet zur Lösung internationaler Konflikte. Die Methode des größtmöglichen Drucks möge in der Geschäftswelt funktionieren, doch in den Konflikten mit dem Iran und auch Nordkorea gehe es um Krieg und Frieden. Der CDU-Europaparlamentarier Gahler sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht zu erwarten, dass der Iran einen Kotau vor den USA vollziehe. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Hardliner in dem Land wieder Oberwasser bekämen.



Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hatte der amerikanische Außenminister Pompeo gestern die - Zitat - "härtesten Sanktionen in der US-Geschichte" gegen Teheran angekündigt.



Bundesaußenminister Maas reagierte gelassen auf die Rede Pompeos. Der SPD-Politiker sagte, in der Sache habe sich aus seiner Sicht nichts geändert. Deutschland und Europa stünden weiter für die Aufrechterhaltung des Atomabkommens mit dem Iran ein. Maas beginnt heute seinen Antrittsbesuch in den USA. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit Pompeo.

