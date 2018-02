Irans Präsident Rohani hat an die religiöse Führung des Landes appelliert, sich besser auf die moderne Zeit einzustellen.

Rohani sagte auf einer Pressekonferenz in Teheran, man müsse einsehen, dass man sich in einer neuen Ära befinde und nicht mehr in der Zeit der Revolution vor 39 Jahren. Es sei wichtig, zeitgemäß zu handeln und auf die Bedürfnisse der jungen Menschen im Land einzugehen.



Im Dezember und Januar hatten im Iran zehntausende Menschen gegen das Regime protestiert. In den vergangenen Wochen leisteten zudem viele Frauen Widerstand gegen die Verhüllungspflicht in der Öffentlichkeit und legten demonstrativ ihre Kopftücher ab. Die religiöse Führung lehnt eine Reform der strengen Bekleidungsvorschriften und weiterer Regeln ab.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.