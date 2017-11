Das ägyptische Außenministerium hat den deutschen Botschafter wegen "Einmischung in innere Angelegenheiten" einbestellt.

Mit ihm mussten auch die diplomatischen Vertreter der Niederlande, Großbritanniens, Italiens und Kanadas erscheinen. Die fünf Botschafter hatten ein gemeinsames Protestschreiben veröffentlicht, in dem sie die Inhaftierung eines ägyptischen Menschenrechtlers kritisieren und auf die Freiheit der Zivilgesellschaft hinweisen. Das Außenministerium in Kairo teilte mit, die Diplomaten seien - so wörtlich - mit deutlichen Worten auf ihre unerlaubte Einmischung hingewiesen worden.