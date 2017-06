"Rock am Ring" kann nach der Unterbrechung wegen einer Terrorwarnung fortgesetzt werden. Die Festivalleitung teilte auf der Homepage mit, Durchsuchungen des Geländes hätten die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet. Die Polizei bestätigte die Wiederaufnahme.

Das Musikfestival "Rock am Ring" war am Freitagabend unterbrochen worden, nachdem die Polizei Hinweise auf eine mögliche Terrorgefahr hatte. Details wurden nicht bekannt. Nach ARD-Informationen wurden zwei Personen festgenommen, die durch Helfer-Ausweise Zutritt zum Festivalgelände hatten. Einer der beiden soll demnach mit einem inhaftierten Terrorverdächtigen verwandt sein. Das Gelände am Nürburgring war daraufhin am Morgen durchsucht worden.

Die zehntausenden Besucher verließen das Gelände nach der Unterbrechung geordnet und ruhig, berichtete Veranstalter Marek Lieberberg. Er kritisierte das Vorgehen der Behörden: Wenn die 1.200 Polizisten vor Ort nicht ausreichten, um ein Gelände für sicher zu erklären, dann frage er sich, warum Fußball-Länderspiele bei derartigen Verdachtsmomenten stattfinden könnten. Dennoch habe er sich bereiterklärt, die Entscheidung für den Abbruch mitzutragen.

"Rock am Ring" hatte gestern begonnen und soll noch bis morgen dauern. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen eines Unwetters vorzeitig beendet worden.

(tj/am)