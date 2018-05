Russland und Frankreich warnen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. In Moskau äußerte sich der stellvertretende russische Außenminister Bogdanow besorgt über die wachsenden Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Auch der französische Präsident Macron rief zur Deeskalation auf.

Er werde die Lage noch heute mit Bundeskanzlerin Merkel erörtern, erklärte der Elysee-Palast in Paris. Macron hält sich wegen der Verleihung des Karlspreises in Aachen auf.



Israelische Armeeposten auf den Golanhöhen waren in der Nacht mit rund 20 Raketen beschossen worden. Nach israelischen Angaben ging der Angriff von iranischen Truppen in Syrien aus. Als Vergeltung habe das israelische Militär zahlreiche iranische Stellungen in Syrien beschossen. Ziele seien unter anderem Luftabwehr- und Radarsysteme sowie Waffenlager gewesen. Augenzeugen berichten von Explosionen auch in der Hauptstadt Damaskus. Syrische Staatsmedien berichten, zahlreiche Raketen seien abgefangen worden. Sie seien aus dem Luftraum des von Israel besetzten Westjordanlandes abgefeuert worden.



Über Opfer oder Schäden auf syrischer Seite ist nichts bekannt. Auf israelischer Seite wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.