Nach dem jüngsten Raketentest von Nordkorea hat die chinesische Regierung das Land zur Zurückhaltung aufgefordert.

Das Außenministerium in Peking rief die Führung in Pjöngjang auf, die UNO-Resolutionen einzuhalten und alles zu unterlassen, das die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärken könnte. China wandte sich zugleich an andere Staaten und warnte davor, die Situation zu eskalieren.



Die Vereinten Nationen verurteilten den erneuten Test Nordkoreas. Es war bereits das zweite Mal binnen eines Monats, dass Pjöngjang eine Rakete versuchsweise startete. Die nordkoreanische Führung sieht sich nach eigener Darstellung von den USA bedroht.