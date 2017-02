Nach Raketentest Iran weist Kritik der USA zurück

Die iranische Flagge (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Der Iran hat die Kritik der US-Regierung an seinem jüngsten Raketentest zurückgewiesen.

Ein Berater des geistlichen Oberhaupts Ajatollah Chamenei sagte, die amerikanische Regierung werde lernen, dass es nutzlos sei, den Iran zu bedrohen. Das Land hatte am Sonntag eine ballistische Rakete getestet. Das US-Präsidialamt erklärte daraufhin, man warne den Iran und prüfe, wie reagiert werden solle. In einer Twitter-Botschaft wiederholte Präsident Trump heute die Warnung und kritisierte erneut das unter seinem Vorgänger Obama geschlossene internationale Atomabkommen mit der Islamischen Republik. - Die Regierung in Teheran vertritt die Auffassung, dass ein Raketentest nicht gegen das mit der Staatengemeinschaft vereinbarte Atomabkommen verstößt.