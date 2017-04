Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, McMaster, hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas als Provokation bezeichnet.

McMaster sagte dem Sender ABC, es gebe eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und ihren Verbündeten, darunter auch China. Es sei nun an der Zeit, Maßnahmen für eine friedliche Lösung des Problems zu ergeifen.



Die Bundesregierung sieht in dem Raketentest einen klaren Bruch des Völkerrechts. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man fordere das Regime in Pjöngjang zur Rückkehr zu internationalen Normen auf. Nordkorea hatte heute früh erneut eine Rakete abgeschossen. Sie explodierte jedoch kurz nach dem Start.