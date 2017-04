US-Vizepräsident Pence hat den neuen Raketententest Nordkoreas als Provokation bezeichnet.

Beim Besuch einer amerikanischen Kaserne in Südkorea würdigte

Pence die Entschlossenheit der Soldaten, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Die Regierung in Seoul erklärte, man werde gegen weitere Provokationen vorgehen.



Die Bundesregierung nannte den Raketentest einen klaren Bruch des Völkerrechts. Man verurteile den Konfrontationskurs und fordere das Regime in Pjöngjang zur Rückkehr zu internationalen Normen auf, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Nordkorea habe in diesem Jahr bereits mehr Raketentests unternommen als im Vergleichszeitraum 2016. Pjöngjang zeige sich damit gewillt, trotz der Warnungen der internationalen Gemeinschaft die Spannungen zu verschärfen.