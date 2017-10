US-Außenminister Tillerson stuft nach der Befreiung der syrischen Stadt Rakka den Kampf gegen die Terrormiliz IS als weiterhin wichtig ein.

In Washington sprach er von einem "wichtigen Meilenstein". Dennoch sei die Situation in Syrien noch nicht stabil. Bundesaußenminister Gabriel bezeichnete die Befreiung Rakkas als wichtigen Schritt im Kampf gegen den IS, der noch lange nicht gewonnen sei.



Ein von Kurden geführtes Kommando hatte in einem viermonatigen Gefecht die IS-Kämpfer aus der Stadt vertrieben oder getötet. Die Stadt ist nach Angaben der UNO zu 80 Prozent zerstört.