Porsche geht juristisch gegen die Sichtung von Unterlagen vor, die bei einer Razzia sichergestellt wurden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilte, legte das Unternehmen Widerspruch ein. Damit dürfen die Ermittler die beschlagnahmten Datenträger nicht verwenden, bis das Amtsgericht in der Sache entschieden hat. Porsche begründete den Schritt mit der hohen Zahl an Unterlagen, unter denen es auch solche gebe, die vertraulich oder für die Ermittlungen irrelevant seien.



Vergangene Woche waren zehn Standorte der Porsche AG in Stuttgart und der Konzernschwester Audi in Ingolstadt durchsucht worden. Dabei ging es um den Verdacht des Betruges im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.