Die türkische Oppositionspartei CHP will das Ergebnis des Verfassungsreferendums noch im Laufe des Tages anfechten.

Man werde die Beschwerde bei der Wahlkommission einreichen, teilte der stellvertretende Vorsitzende der CHP, Tezcan, in Ankara mit. Die Opposition hatte von Betrug gesprochen. Die österreichische Grünenpolitikerin Korun sagte im ORF, es bestehe der Verdacht, dass bis zu 2,5 Millionen Stimmen manipuliert worden seien. Korun war für den Europarat als Wahlbeobachterin eingesetzt. Die Beschwerden hätten ein Ausmaß, das das Wahlergebnis drehen würde. Auch Kuverts ohne offiziellen Stempel seien zugelassen worden. Dies war bereits gestern vom Vertreter des Europarats, Preda, in einer offiziellen Stellungnahme der Beobachter moniert worden. - Nach dem vorläufigen Endergebnis stimmten am Sonntag 51,4 Prozent der Teilnehmer für die Verfassungsreform.



Die Regierung in Ankara beschloss, den landesweiten Ausnahmezustand um drei Monate zu verlängern. Nötig ist noch die Zustimmung des Parlaments. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Der Respekt für die Menschenrechte müsse wiederhergestellt werden, hieß es.