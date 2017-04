In mehreren Städten der Türkei demonstrieren erneut Tausende Menschen gegen den Ausgang des Referendums über ein Präsidialsystem. Das Parlament in Ankara billigt die Verlängerung des Ausnahmezustandes. Und Putin gratuliert Erdogan.

Die Demonstranten versammelten sich am Abend unter anderem in Istanbul, in Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir. Sie sehen das Ergebnis der Volksbefragung als gefälscht an. Die größte Oppositionspartei CHP beantragte heute die Annullierung des Referendums.



Das Regierungslager hatte die Abstimmung mit gut 51 Prozent der Stimmen gewonnen. Das Präsidialsystem, das aufgrund dieses Ergebnisses nun eingeführt werden soll, wird Präsident Erdogan mehr Macht verleihen.



Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, der russische Präsident Putin habe Erdogan telefonisch zum Sieg bei der Volksbefragung gratuliert. Gestern hatte Erdogan bereits Glückwünsche von US-Präsident Trump erhalten.



Das türkische Parlament billigte heute zudem die Verlängerung des Ausnahmezustandes, der seit dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres gilt.