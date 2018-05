Die Bundesregierung hat versichert, dass sie im UNO-Sicherheitsrat auch für israelische Interessen eintreten will.

Die Freundschaft zu Israel gehöre zu den Grundfesten der deutschen Politik, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Der Verzicht Israels auf eine eigene Kandidatur um einen Sitz im Sicherheitsrat sei ein weiterer Ansporn dafür. Zudem werde man jede Bewerbung Israels um andere Posten in der UNO mit Nachdruck unterstützen.



Im Sicherheitsrat werden im Juni fünf Sitze neu vergeben. Zwei davon gehen an die Regionalgruppe "Westeuropa und andere Staaten". Nach dem gestern überraschend mitgeteilten Rückzug Israels bewerben sich nur noch Deutschland und Belgien darum.

