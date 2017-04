AfD-Chefin Frauke Petry hat auf dem Bundesparteitag in Köln eine Niederlage einstecken müssen. Ihr Zukunftsantrag, mit dem sie den künftigen Kurs ihrer Partei klären lassen wollte, hat es nicht auf die Tagesordnung geschafft. Petry zeigte sich enttäuscht.

Petry hatte vor, ihre Partei auf einen "realpolitischen Kurs" festzulegen, der 2021 zur Beteiligung an der Bundesregierung führen soll. Das lehnt der rechtsnationale Flügel der Partei um Björn Höcke aber ab. Die Frage galt auch als Machtprobe zwischen Petry und ihren Rivalen um Parteivize Alexander Gauland und Co-Parteichef Jörg Meuthen. Zum Auftakt des Parteitages war Petry noch auf ihren Kontrahenten Alexander Gauland zugegangen: Sie räumte ein, es sei ein Fehler gewesen, den Parteivize in ihrem Antrag namentlich anzugreifen. Trotz ihrer Bereitschaft, mit Gauland den Antrag umzuformulieren, lehnte der Parteitag ihn komplett ab.

Aus ihrer Niederlage will Petry vorerst keine persönlichen Konsequenzen ziehen. Sie sagte, sie wolle Vorsitzende bleiben und auch eine aktive Rolle im Wahlkampf spielen, betonte aber, dass nun ihre Kontrahenten am Zug seien. Den Verzicht auf eine Richtungsentscheidung nannte sie einen Fehler. Auf die Frage, ob die AfD noch ihre Partei sei, antwortete Petry: "Ich werde mir bis zum Herbst ansehen, wie sich das weiter entwickelt."

Parteivize Alexander Gauland wiederum nannte Petrys Richtungsantrag einen Fehler. Die darin beschriebene Spaltung der Partei in einen realpolitischen und einen fundamental-oppositionellen Teil gebe es nicht. Für den Politologen Albrecht von Lucke sprach von einer "Niederlage auf ganzer Strecke" für die Parteichefin. Komme nun tatsächlich ein Spitzenteam ohne sie zusammen, wäre Petry "vollkommen entmachtet", sagte von Lucke im DLF.

AfD-Vorsitzende bedankt sich bei der Polizei

Zu Beginn des Treffens dankte Petry zudem der Polizei für den Schutz des Parteitages. Sie kritisierte, dass dafür Kosten in Höhe von 11 Millionen Euro fällig würden. Petry warf Journalisten, Politikern der etablierten Parteien und den Kirchen vor, dafür die AfD verantwortlich zu machen und nicht die Gegendemonstranten, unter denen zahlreiche Gewaltbereite seien. Fakten störten eben die Ideologie und müssten ausgeblendet werden, führte Petry ironisch aus. Sie fügte hinzu, und das ausgerechnet im fünfhundertsten Jahr der Reformation.

Offiziell hat die Partei zwei wichtige Punkte auf der Tagesordnung: die "Beschlussfassung über die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl" und die Verabschiedung eines Wahlprogramms. Welche Mitglieder der zerstrittenen Parteispitze am Sonntag als Sieger auf dem Podium stehen werden, ist noch offen. Petry rief die Partei zur Geschlossenheit auf und warnte vor der Außenwahrnehmung innerparteilicher Streits.

Keine Einigung auf erstem Vorstandstreffen in Köln

Die AfD hatte gestern bereits eine Vorstandssitzung in Köln abgehalten. Aus Parteikreisen hieß es, es habe zunächst keine Einigung im wochenlangen Macht- und Richtungskampf gegeben. Parteichefin Frauke Petry werde ihren Antrag gegen eine Ausrichtung der AfD als "Fundamentalopposition" nicht zurückziehen.

Nervosität auch wegen sinkender Umfragewerte

Petry wirft ihren Gegnern einen fundamental-oppositionellen Kurs vor, der bürgerliche Wähler verschrecke. Die Nervosität in der Parteispitze ist auch in den langsam sinkenden Umfragewerten der Partei begründet. Zuletzt kam die AfD in den Umfragen auf Bundesebene noch auf 7 bis 10 Prozent. Im vergangenen Herbst hatte sie teils 16 Prozent erreicht.

(rm/tj/ach)