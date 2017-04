Der Linken-Politiker Lafontaine hat in einer Reaktion auf Äußerungen des früheren Bundeskanzlers Schröder die SPD zu einem Kurswechsel aufgefordert.

Ein Ende von Lohndrückerei und Rentenkürzungen könne es in Deutschland erst dann geben, wenn die SPD wieder vom Plagiat zum Original werde, schrieb Lafontaine in einem Beitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag". Schröder hatte dem "Spiegel" mit Verweis auf Lafontaine und dessen Ehefrau, die Linke-Spitzenkandidatin Wagenknecht, gesagt, er halte eine Koalition der Sozialdemokraten mit der Linkspartei auf Bundesebene derzeit nicht für realistisch.