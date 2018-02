Nach dem Angriff auf mehrere Afrikaner in der italienischen Stadt Macerata soll dort heute eine Demonstration gegen Rassismus stattfinden.

Medienberichten zufolge genehmigten die Behörden die Versammlung. Die Veranstalter hätten ihren Willen für einen friedlichen Charakter der Demonstration deutlich gemacht, hieß es. Der Bürgermeister hatte sich zunächst dagegen ausgesprochen und das mit der Angst vor Ausschreitungen begründet. Am Donnerstag hatten bereits Rechtsextreme in der italienischen Stadt demonstriert. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.



Hintergrund ist der Angriff eines Schützen auf mehrere Afrikaner am vergangenen Wochenende.

