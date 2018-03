Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat das Parlament des US-Bundesstaates eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen.

Vorgesehen ist, das Mindestalter bei Waffenkäufen von 18 auf 21 Jahre anzuheben. Außerdem soll es eine dreitägige Wartezeit bei den meisten Käufen geben. Das Gesetz erlaubt zudem bestimmten Mitarbeitern an Schulen, eine Waffe zu tragen. Der Entwurf muss noch von Gouverneur Scott unterzeichnet werden.



Im Februar hatte ein 19-Jähriger an einer High School in Parkland 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Der Schütze, der die Schule früher selbst besucht hatte, gestand die Tat. Er wurde inzwischen wegen 17-fachen Mordes angeklagt.



Im US-Bundesstaat Alabama gab es einen neuen tödlichen Zwischenfall an einer Schule. Eine 17-Jährige wurde durch eine Schusswaffe getötet, ein weiterer Schüler wurde verletzt. Die Polizei teilte mit, man untersuche noch, ob die Waffe aus Versehen oder absichtlich abgefeuert wurde.

