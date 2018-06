Nach Sieg über IS

Die Zahl der durch Gewaltakte getöteten Zivilisten im Irak ist gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Einem UNO-Bericht zufolge starben 2018 in den ersten fünf Monaten 477 Iraker bei Gewaltakten. Im Vorjahr seien es im gleichen Zeitraum 2.014 gewesen. Der Irak hatte im Dezember den Sieg über die Terrormiliz "Islamischer Staat" proklamiert. Trotz des Verlusts eines Großteils der von ihm ehemals kontrollierten Gebiete ist der IS weiterhin in der Lage, Anschläge zu verüben.

