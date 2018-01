Nach der Zustimmung der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union erwartet der stellvertretende Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel schwierige Gespräche.

Es gehe um ziemlich viel, was jetzt konkretisiert werden müsse, sagte Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Er verlangte auch ein Ende "wechselseitiger Drohungen". SPD-Generalsekretär Klingbeil meinte im ARD-Fernsehen, die Parteiführung habe den inhaltlichen Auftrag mitbekommen, noch über einige Punkte zu reden, die in den Sondierungen nicht erreicht wurden. Dazu sagte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU im Deutschlandfunk, die Sondierungsergebnisse dürften nicht verwässert werden. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik stellte er klar, die Richtung sei vorgegeben und trage den "Geist der Begrenzung und Steuerung".



Die SPD möchte in den Koalitionsverhandlungen unter anderem Härtefallregelungen beim Familiennachzug durchsetzen. Am Abend kommen die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz zusammen, um organisatorische Fragen zu klären und Abläufe festzulegen. Bereits am Nachmittag treffen sich die Spitzen der Union.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt prophezeite einer neuen Großen Koalition eine schwierige Regierungszeit. Sie sagte im Deutschlandfunk, man habe es mit einem angezählten Schulz zu tun, mit einem Seehofer, der die Bundesregierung quasi als Altenteil mache, und mit Angela Merkel, die den Zenit ihrer Laufbahn überschritten habe. Das würden wackelige Jahre werden.

