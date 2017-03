Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Anspruch schwer kranker Patienten auf tödlich wirkende Betäubungsmittel liegt dem Bundesinstitut für Arzneimittel erstmals ein entsprechender Fall vor.

Es gebe einen Antrag auf Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital, teilte ein Sprecher dem "Tagesspiegel" in Berlin mit. Wann darüber entschieden werde, sei noch unklar.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am vergangenen Donnerstag ein Recht von schwerstkranken Patienten auf einen selbstbestimmten Tod festgestellt. Experten bewerten diese Entscheidung als juristisches Neuland.