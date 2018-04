Die Regierung in Simbabwe hat mehrere Tausend Krankenschwestern entlassen.

Das gab Vize-Präsident Chiwenga in der Hauptstadt Harare bekannt. Die Krankenschwestern hatten für ein höheres Gehalt gestreikt. Die Regierung wirft ihnen vor, "politisch motiviert" zu handeln. Trotz einer Überweisung von 17 Millionen US-Dollar für ihre Bezahlung seien sie nicht an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. In den staatlichen Kliniken in Simbabwe herrscht inzwischen Notbetrieb. Ärzte und Studierende übernehmen die Aufgaben der entlassenen Krankenschwestern.

