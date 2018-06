Zwei Tage nach dem Stromausfall am Hamburger Flughafen will Flughafenchef Eggenschwiler heute öffentlich zu dem Vorfall Stellung nehmen.

Ursache für den Stillstand war nach Angaben des Betreibers

eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel. Dadurch wurde ein Kurzschluss ausgelöst, der weitere Kabel in Mitleidenschaft zog. - Der Flugbetrieb von und nach Hamburg war am Sonntag komplett eingestellt worden. Rund 30.000 Passagiere saßen fest. Ob und von wem sie entschädigt werden, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.