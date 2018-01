Nach dem Orkan "Friederike" nimmt die Deutsche Bahn den Fernverkehr schrittweise wieder auf. Im Süden dürfte er wieder weitgehend planmäßig laufen. Erste Fernzüge sind nach Bahn-Angaben bereits unterwegs, so etwa auf der Strecke München - Frankfurt.

Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen sind dagegen noch wichtige Strecken gesperrt. Im Laufe des Vormittags sollen dann aber alle deutschen Großstädte wieder mit dem Fernverkehr erreichbar sein. Auf den Nahstrecken dürfte es im Westen und Norden vor allem im morgendlichen Berufsverkehr noch Beeinträchtigungen geben.



Gestern hatte die Bahn den Fernverkehr aus Sicherheitsgründen bundesweit eingestellt. Bei dem Orkan kamen in Deutschland mindestens sechs Menschen ums Leben. In Nordrhein-Westfalen waren zeitweise 150.000 Personen von der Stromversorgung abgeschnitten. In Ostdeutschland waren bis zu 140.000 Menschen ohne Elektrizität. Auch im benachbarten Ausland gab es Sachschäden und Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.