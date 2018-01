Nach dem Durchzug des Orkantiefs "Friederike" sind in Ostdeutschland noch rund 14.000 Haushalte und Betriebe ohne Strom.

Das teilte der Netzbetreiber Mitnetz in Chemnitz mit. Man könne noch nicht sagen, wie lange die Reparaturarbeiten dauern würden.



Die Deutsche Bahn nahm heute früh den Betrieb wieder auf. Vielerorts müssen Reisende aber noch mit Einschränkungen rechnen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen sind noch wichtige Strecken gesperrt. Sie werden derzeit mit Hubschraubern abgeflogen, um beschädigte Abschnitte auszumachen. Durch den Orkan kamen in Deutschland mindestens acht Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.