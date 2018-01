Durch den Orkan "Friederike" sind in Deutschland mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, erlagen in Sachsen-Anhalt zwei Männer ihren schweren Verletzungen.



Die Deutsche Bahn nahm unterdessen den Betrieb wieder auf. Nach Angaben eines Sprechers fahren die ersten Züge im Nah- und Fernverkehr wieder weitgehend planmäßig. Vielerorts müssen Reisende und Pendler aber noch mit Einschränkungen rechnen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen sind demnach noch wichtige Strecken gesperrt. Sie werden derzeit mit Hubschraubern abgeflogen, um beschädigte Abschnitte auszumachen. Aus Sicherheitsgründen hatte die Bahn den Fernverkehr gestern bundesweit eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.