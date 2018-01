Nach dem Orkan "Friederike" will die Deutsche Bahn heute den Fernverkehr schrittweise wieder aufnehmen. Im Norden und Westen des Landes soll ein eingeschränkter Betrieb möglich sein, im Süden dürften die Züge wieder weitgehend normal verkehren. Aus Sicherheitsgründen hatte die Bahn gestern den Fernverkehr bundesweit eingestellt.

Mindestens sechs Menschen kamen in Deutschland durch den Orkan ums Leben. In Nordrhein-Westfalen waren zeitweise 150.000 Personen von der Stromversorgung abgeschnitten. In Ostdeutschland waren bis zu 140.000 Menschen ohne Strom.



Auch im benachbarten Ausland gab es Sachschäden und Verletzte. In den Niederlanden starben zwei Menschen durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume. In Belgien verunglückte eine Autofahrerin tödlich.

