Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kritisiert die Kommunikation der Deutschen Bahn nach dem Sturmtief "Xavier".

Der Vizevorsitzende Hommel erklärte in Frankfurt am Main, man lebe in einem Zeitalter von Apps und digitaler Kommunikation. Trotzdem sei das Unternehmen nicht in der Lage, seine Kunden ausreichend zu informieren. Das aber hätte zumindest am Tag nach dem Orkan möglich sein sollen. Kritik kam auch vom Fahrgastverband "Pro Bahn".



Der Fernverkehr in Nord- und Ostdeutschland ist weiterhin stark beeinträchtigt. Zwischen Hamburg und Hannover fahren zwar wieder Züge, die Strecke Hamburg - Berlin ist aber aufgrund massiver Schäden nach Angaben der Bahn erst wieder am Montag befahrbar, gleiches gilt für die Trasse Osnabrück - Hamburg.



Eine Übersichtskarte zu den Störungen der Bahn finden Sie hier.