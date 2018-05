Der türkische Staatspräsident Erdogan lädt angesichts der zahlreichen Todesopfer an der Grenze zwischen dem Gaza-Streifen und Israel zu einem Sondergipfel islamischer Staaten ein.

Erdogan sagte nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin May in London, das außerordentliche Treffen der Organisation für Islamische Kooperation solle am Freitag in Istanbul stattfinden. Er betonte, Israel werde sein Vorgehen in Gaza nicht vergeben werden. In einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York verteidigte US-Botschafterin Haley das Vorgehen der isrealischen Soldaten als zurückhaltend. Am Montag waren 60 Menschen getötet worden; gestern wurden nach palästinensischen Angaben zwei weitere erschossen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.