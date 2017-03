Der türkische Außenminister Cavusoglu hat sein Interesse an einer guten Beziehung zu Deutschland bekundet.

Er sagte am Rande der Tourismusmesse ITB in Berlin, beide Länder brauchten einander. Cavusoglu forderte, Deutschland müsse sich entscheiden, ob es die Türkei als Freund oder Feind betrachte. Die Bundesregierung solle es unterlassen, zu dem für Mitte April geplanten Verfassungsreferendum Position zu beziehen. Mit Blick auf sein Gespräch mit Bundesaußenminister Gabriel erklärte Cavusoglu, dieses sei sehr offen verlaufen. Thema sei auch ein möglicher Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland gewesen. Der AKP-Politiker sagte, Deutschland habe alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen für eine solche Kundgebung zugesagt.



Zuvor hatte Gabriel erklärt, man sei sich einig, dass das Verhältnis zwischen beiden Ländern nicht nachhaltig beschädigt werden dürfe. Er habe Cavusoglu aber auch deutlich gemacht, dass es Grenzen gebe, die nicht überschritten werden dürften.