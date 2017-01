Es ist ein leidenschaftlicher Aufschrei, den Lauf-Olympiasieger Mo Farah auf seiner Facebook-Seite gepostet hat: Am 1. Januar dieses Jahres habe ihn die Königin von England zum Ritter geschlagen, am 27. Januar scheine ihn Präsident Trump zum Fremden gemacht zu haben. So schreibt der Brite mit somalischen Wurzeln, der in den letzten 6 Jahren in den USA gelebt hat. Und weiter:

"Es ist zutiefst beunruhigend, dass ich meinen Kindern sagen muss, dass Daddy vielleicht nicht nach Hause kommen kann, um zu erklären, warum der Präsident eine Politik eingeführt hat, die ihren Ursprung in Unwissenheit und Vorurteilen hat."

My response to Trump - thanks for all the support guys https://t.co/RUqwoTahZq — Sir Mo Farah (@Mo_Farah) 29. Januar 2017

Wie und ob Farah – möglicherweise durch einen zweiten, somalischen Pass – direkt von der neuen Regelung betroffen ist, blieb zunächst unklar.

Auch der US-Sport fürchtet Auswirkungen durch die Einreiseverbote: Ein Sprecher der Nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA betonte, man sei stolz, die besten Spieler aus der ganzen Welt anzuziehen und die Liga habe beim Außenministerium angefragt wie dieses Dekret auf Spieler aus den betroffenen Ländern angewendet werde.

Die Sprecherin des US-Ringerverbandes sagte der New York Times: Sie denke nicht, dass der aktuelle US-Präsident irgendeine Ahnung habe, was das Außenministerium, die Sportdiplomatie und der kulturelle Austausch für ihr Land und für die Sicherheit von Menschen auf der Welt geschaffen hätten.

Vom IOC hieß es lediglich: Man kommentiere die Politik souveräner Staaten nicht.