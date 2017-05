Nach Trump-Besuch und NATO-Gipfel Risse im Bündnis?

In der Zusammenarbeit der NATO-Partner knirscht es. Beim Treffen in Brüssel erneuerte US-Präsident Trump seine Finanzforderungen an die Verbündeten. Daneben sind die Spannungen zwischen den NATO-Mitgliedern Deutschland und Türkei nicht beigelegt. Steht die Sicherheitsordnung vor dem Umbau?

