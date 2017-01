Nach Trump-Rede Französischer Präsidentschaftskandidat Fillon erwartet eruopäische Initiative

Der frühere französische Premier Francois Fillon am 27.11.2016 in Paris nach seinem Sieg bei der Stichwahl um den Präsidentschaftskandidaten der Konservativen. (AFP / Eric Feferberg)

Der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Fillon, setzt auf eine europäische Initiative nach der ersten Rede des neuen US-Präsidenten Trump.

Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Fillon wörtlich: "Wir sind nicht verpflichtet, uns mit amerikanischen Spielregeln abzufinden." Der 62-jährige frühere französische Premier kommt morgen in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel sowie Finanzminister Schäuble und Verteidigungsministerin von der Leyen zusammen. Dabei will er auch konkrete Projekte wie eine Europäische Währungsunion und ein europäisches Verteidigungsbündnis erörtern. Kritisch merkte Fillon an, die deutsch-französische Zusammenarbeit sei nie so leer und schwach gewesen wie heute.