Der CSU-Europapolitiker Weber hat das Bekenntnis von US-Präsident Trump zum freien Handel begrüßt.

Es könne aber nicht sein, dass die USA alleine definierten, was fair sei und was nicht, sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das müsse gemeinsam mit den Partnern geschehen.



Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer rief die Europäer in diesem Zusammenhang auf, ihre eigenen Interessen zu wahren. Trump habe die Unternehmenschefs beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf eine Art und Weise umgarnt, auf die auch die deutsche Politik reagieren müsse, sagte Theurer im Deutschlandfunk. Nötig seien jetzt verlässliche Rahmenbedingungen und maßvolle Steuersenkungen für Unternehmen.



Trump hatte in Davos Firmen aus aller Welt zu Investitionen in seinem Land aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.