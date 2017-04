Die große Zustiummung unter Deutsch-Türken zum Verfassungsreferendum hat hierzulande eine Debatte um Integrations-Versäumnisse ausgelöst.

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, Sofuoglu, führte das Wahlergebnis auf ein Gefühl der Ausgrenzung zurück. Das habe der türkische Staatschef Erdogan polemisch ausgenutzt, erklärte er im SWR. Grünen-Chef Özdemir sagte im Deutschlandfunk, wer wolle, dass die Zahl der Erdogan-Anhänger in Deutschland zurückgehe, müsse vor allem die Anstrengungen in der Bildungspolitik vorantreiben. Vertreter der Union bekräftigten ihre Forderung, neu über die doppelte Staatsbürgerschaft nachzudenken.



Unter den türkischen Wählern in Deutschland haben rund 63 Prozent für das Verfassungsreferendum gestimmt, mit dem Erdogan seine Macht ausbauen will.