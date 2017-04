Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, ist gegen eine neue Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft.

Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei wieder über dieses Thema zu sprechen, sei scheinheilig, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Gleichwohl sei es notwendig, dass sich die Politik intensiv mit dem Abstimmungsverhalten der Deutsch-Türken auseinandersetze.



Özoguz' Parteikollegin, die niedersächsische Integrationsbeauftragte Schröder-Köpf plädierte in diesem Zusammenhang dafür, das Wahlrecht für Doppelstaatler an das Land zu koppeln, in dem die Betroffenen ihren Lebensmittelpunkt haben.