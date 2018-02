Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Polizeischutz bekommen. Auslöser war nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" eine zufällige Begegnung Özdemirs mit der türkischen Delegation. Die hätte sich demnach bei Polizeibeamten beschwert, dass im Hotel ein Terrorist untergebracht sei - gemeint war offenbar Özdemir.

Der ehemaligen Grünen-Chef Özdemir ist ein scharfer Kritiker des türkischen Präsidenten Recep-Tayyip Erdogan.



Özdemir machte in der Welt am Sonntag deutlich, er habe einen Eindruck von der Aggressivität dieses Zitat "Unsicherheitspersonals" bekommen. In Deutschland habe solches Auftreten nichts verloren.



In den USA ist die Justiz letztes Jahr gegen zwölf Leibwächter Erdogans vorgegangen. Sie sollen bei dessen Besuch in Washington gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sein.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.