Die ARD-Talkshow "Hart aber fair" wird AfD-Chef Gauland nicht mehr als Gast einladen.

Das sagte Moderator Frank Plasberg dem Berliner "Tagesspiegel". Wer die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiere, könne nicht mehr in die Sendung kommen. Gauland hatte am Wochenende gesagt, Hitler und die Nazis seien nur ein "Vogelschiss" in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen.



"Hart aber fair" ist die erste Talkshow, die aus diesem Vorfall Konsequenzen zieht. Kurz nach der Aussage Gaulands hatte der Redaktionsleiter der ARD-Sendung "Monitor", Georg Restle, getwittert, Menschen, die sich wie Gauland äußerten, hätten künftig in Talkshows und Nachrichtensendungen nichts mehr verloren. Dafür gab es viel Zustimmung im Netz.



Die politische Verurteilung der Aussage Gaulands setzte sich heute fort. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, es sei beschämend, dass man sich mit solchen Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten befassen müsse. Deutschland sei nach dem Holocaust nur deswegen wieder ein international geachteter Partner geworden, weil sich die Deutschen zu der immerwährenden Verantwortung für die Verbrechen der Nazis bekannt hätten. Die Bundesregierung weise jede Relativierung und Verharmlosung der NS-Verbrechen zurück.



Inzwischen relativierte Gauland seine Aussage und erklärte, es sei nicht seine Absicht gewesen, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu relativieren. Vielmehr habe er seine tiefe Verachtung für den Nationalsozialismus mit dem Begriff "Vogelschiss" zum Ausdruck bringen wollen. Er müsse aber zur Kenntnis nehmen, dass viele in dem Begriff eine unangemessene Bagatellisierung gesehen hätten. Diese Wirkung bedauere er, sagte Gauland.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.