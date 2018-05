Venezuelas Außenminister Arreaza hat die neuen US-Sanktionen als illegal bezeichnet.

Sie stünden im absoluten Widerspruch zum Völkerrecht, sagte er in Caracas. Die Maßnahmen seien wahnsinnig und barbarisch, so der Außenminister wörtlich. Nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Maduro hatte US-Präsident Trump ein Dekret unterzeichnet, dass es der venezolanischen Regierung weiter erschweren soll, an frisches Geld zu kommen. Konkret wird amerikanischen Firmen und Bürgern untersagt, dem Land beim Verkauf von Besitz- oder Anlagegütern zu helfen. Trump rief Maduro dazu auf, die Demokratie wieder herzustellen und freie und faire Wahlen abzuhalten.

