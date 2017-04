In den USA will eine Fluglinie verhindern, dass ihr der gleiche Skandal passiert wie dem Konkurrenten United Airlines.

Delta Airways kündigte an, Fluggästen in Zukunft bis zu 10.000 US-Dollar zu zahlen, damit sie gegenebenfalls bei einer Überbuchung ihren Platz aufgeben. Standardmäßig sollen 2.000 Dollar angeboten werden, aber bis zu 10.000 Dollar sollen möglich sein. Bisher waren 800 Dollar üblich, maximal durften 1.300 Dollar gezahlt werden.



United Airlines hatte jüngst einen Skandal ausgelöst. Private Video-Aufnahmen zeigten, wie ein Fluggast mit Gewalt aus einem Flugzeug gezerrt wurde, weil die Maschine überbucht war. Auch Air Canada hat wegen eines Überbuchungs-Vofalls derzeit Ärger. Die Fluglinie bat um Entschuldigung, weil sie einen zehnjährigen Jungen nicht an Bord gelassen hatte.