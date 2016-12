Nach UNO-Resolution Netanjahu droht Vereinten Nationen mit Überprüfung von Beziehungen

Reagiert mehr als nur verschnupft: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. (imago/pool/Marc Israel Sellem)

Israels Regierungschef Netanjahu verschärft weiter die Rhetorik gegen die UNO-Resolution zur Siedlungspolitik.

In einer Radioansprache erklärte er, sein Land werde sämtliche Beziehungen und Kontakte zu den Vereinten Nationen überprüfen. Dazu zählten auch die finanziellen Zuwendungen an die Weltorganisation und die Anwesenheit von UNO-Vertretern in Israel. Derweil begrüßte die radikalislamische Hamas die Resolution als "bedeutende Entwicklung". Darin hatte der Sicherheitsratein Ende der israelischen Siedlungsaktivitäten in den palästinensischen Autonomiegebieten gefordert. Die USA hatten entgegen ihrer bisherigen Praxis dagegen kein Veto einlegt. Netanjahu hatte daraufhin bereits erklärt, er erwarte vom künftigen Präsidenten Trump eine Kurskorrektur.