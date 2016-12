Nach UNO-Resolution Netanjahu trifft US-Botschafter in Israel

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (imago/pool/Marc Israel Sellem)

Nach der Resolution des UNO-Sicherheitsrats gegen die israelische Siedlungspolitik hat Regierungschef Netanjahu den US-Botschafter in Israel, Shapiro, getroffen.

Angaben zum Inhalt des Gesprächs, das gestern Abend stattfand, wurden nicht gemacht. Die USA hatten vor kurzem eine Entschließung, in der der israelische Siedlungsbau verurteilt wird, nicht mit einem Veto blockiert, sondern sich der Stimme enthalten. In der daraufhin angenommenen UNO-Resolution wird der sofortige Stopp aller Bauaktivitäten im Westjordanland und in Ost-Jerusalem gefordert. Auch die Botschafter aller Staaten, die der Entschließung zugestimmt hatten, wurden ins Außenministerium in Jerusalem einbestellt. - Es war das erste Mal seit 1979, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die israelische Siedlungspolitik in einer Resolution verurteilte.