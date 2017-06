Trotz Wahlpleite will Theresa May Premierministerin in Großbritannien bleiben - und das Land aus der EU führen. Die Queen erteilte ihr als Staatsoberhaupt den entsprechenden Auftrag. Bei der Unterhauswahl ist es keiner Partei gelungen, die absolute Mehrheit zu erlangen.

Die britische Premierministerin Theresa May will trotz des Verlustes der absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl eine neue Regierung bilden. Dies sagte ein Sprecher der konservativen Politikerin am Freitag in London. May hat im Buckingham-Palast bei Königin Elizabeth II. um Erlaubnis dafür gebeten - und diese auch bekommen. May strebe eine konservative Minderheitsregierung mit Duldung durch die nordirische Democratic Unionist Party (DUP) an, hieß es in britischen Medien. Laut dem Sender Sky ist die DUP bereit, May im Parlament zu unterstützen. Eine formelle Koalition strebt sie demnach aber nicht an. May begründete ihren Schritt damit, dass das Land in den anstehenden Brexit-Verhandlungen Stabilität brauche.

Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Deutschlandfunk , er sei überrascht, dass die britische Premierministerin plane, im Amt zu bleiben. Das Wahlergebnis sei eine riesige Beschädigung für die britische Premierministerin. Doch sie klebe offenbar an ihrem Stuhl und wolle mit der Argumentation bleiben, dass sich Großbritannien in Zeiten der Brexit-Verhandlungen keine lange Regierungsbildung leisten könne.

Wahl sorgt für ein "Parlament in der Schwebe"

Die Wahl hat für ein "hung parliament" gesorgt - ein "Parlament in der Schwebe", in dem keine Partei eine absolute Mehrheit hat. Nach der Auszählung fast aller Stimmen bei der Unterhauswahl haben offenbar weder die konservativen Tories noch Labour eine Chance, die Mehrheit der 650 Wahlkreise für sich zu gewinnen. Von den 650 Sitzen im Unterhaus gehen nach Auszählung der Stimmen für 647 Mandate 316 an die Konservativen und 261 an Labour. Für die absolute Mehrheit sind 326 Mandate notwendig.



Die 60-jährige May hatte die vorgezogene Parlamentswahl einberufen, um sich ein klares Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu holen. Sie hatte jedoch in den vergangenen Wochen an Rückhalt in der Bevölkerung verloren.

Corbyn fordert May zum Rücktritt auf

Labour-Chef Jeremy Corbyn, dessen Partei deutliche Zugewinne erzielte, hatte zuvor Mays Rücktritt gefordert. Er deutet auch seine Bereitschaft zur Bildung einer Regierung an. Seine Partei sei bereit, dem Land zu dienen, sagt er. Labour werde alles tun, um das politische Programm umzusetzen. Es sei ziemlich klar, wer diese Wahl gewonnen habe.

Die weitere innenpolitische Entwicklung ist durch den Ausgang der Wahlen unklar. Seit März läuft aber bereits eine zweijährige Frist bis zum EU-Austritt 2019. Bis dahin müsste ein Austrittsabkommen verabschiedet sein. Der EU-Unterhändler Michel Barnier wollte mit den Brexit-Gesprächen in der Woche ab dem 19. Juni beginnen.

EU betrachtet Wahlausgang mit Sorge

Vertreter der Europäischen Union haben besorgt auf den Wahlausgang in Großbritannien reagiert. Ratspräsident Donald Tusk warnte vor einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass kein Austrittsabkommen zustande komme, schrieb er auf Twitter.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017 — Donald Tusk (@eucopresident) June 9, 2017

EU-Chefunterhändler Barnier twitterte, die Verhandlungen würden beginnen, sobald Großbritannien dafür bereit sei. EU-Haushaltskommissar Oettinger erwartet angesichts des Wahlergebnisses mehr Unsicherheit in den Gesprächen. Mit einem schwachen Partner laufe man Gefahr, dass die Verhandlungen für beide Seiten schlecht liefen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz gratulierte Labour-Chef Corbyn und kündigte an, sich bald mit ihm treffen zu wollen.

Habe gerade mit Jeremy Corbyn telefoniert. Wir haben schnelles Treffen vereinbart. — Martin Schulz (@MartinSchulz) June 9, 2017

Labour habe auf das Thema Gerechtigkeit gesetzt, das die Menschen überall in Europa bewege, erklärte Schulz. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich nicht zum Wahlergebnis in Großbritannien. Aus Respekt und Höflichkeit wolle man die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Regierungsbildung nicht kommentieren, teilte Merkels Sprecherin Demmer in Berlin mit.

(tzi/ach)