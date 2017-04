Die Außenminister der USA und Russlands, Tillerson und Lawrow, haben erstmals nach dem US-Angriff zur Lage in Syrien telefoniert.

Nach Angaben des russischen Außenministeriums erklärte Lawrow, Behauptungen über den Einsatz von Chemiewaffen durch das syrische Militär entsprächen nicht der Realität. Die amerikanische Attacke auf einen Luftwaffenstützpunkt spiele lediglich Extremisten in die Hände, die die Regierung in Damaskus bekämpfe. Weiter hieß es, beide Außenminister wollten das Thema auch beim anstehenden Antrittsbesuch Tillersons kommende Woche in Moskau erörtern.



Tillerson betonte in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, oberste Priorität der Vereinigten Staaten bleibe ein Sieg über die Terrormiliz IS. Auf eine Stabilisierung Syriens könnten sich die USA erst fokussieren, wenn die Extremistengruppe ausgelöscht sei.